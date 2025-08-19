Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Kurbanları Toprağa Verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir uçurumdan yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Engin Eldaş ve birlikteki dört kişi, cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Kozan'ın Yukarıkeçili Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından kaza kurbanları gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
