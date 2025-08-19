Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilin Kurbanları Toprağa Verildi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir uçurumdan yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Engin Eldaş ve birlikteki dört kişi, cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeler, Kozan'ın Yukarıkeçili Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan namazın ardından kaza kurbanları gözyaşlarıyla toprağa verildi.
