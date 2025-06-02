Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 3 Yaralı
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İtfaiye ekipleri, Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobilde yaralanan 3 kişiyi kurtardı. Olayda toplam 7 kişi bulunduğu araçtan 4'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

ADANA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiyenin çalışmaları ile bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyin otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 7 kişiden 4'ü kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yaralanan 3 kişi ise itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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