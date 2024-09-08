Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Feke-Saimbeyli kara yolunda, Süleyman B. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Gülhan B. ve Fatma B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.