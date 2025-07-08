Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı

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Feke ilçesinde E.A. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği araç uçuruma düştü. Sıkışan sürücü, akrabalarına mesaj göndererek yardım istedi. Jandarma ve sağlık ekipleri tüm operasyonu sürdürdü.

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Süphandere Mahallesi'nde E.A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Araçta sıkışan sürücü cep telefonuyla akrabalarına konumunu göndererek yardım istedi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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