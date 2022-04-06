Adana'da tutuklanan sanık, PKK'nın 'orman yangını çıkarma talimatı'nı itiraf etti

ADANA (AA) - Adana'da hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık, terör örgütü Pkk'dan kendisine para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf etti.

Terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği iddiasıyla geçen yıl 8 Kasım'da tutuklanan İ.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, İ.K'nin terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.

İddianamede, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili yapılan araştırmalar kapsamında PKK'nın eylem, saldırı ve sabotajlarıyla ilgili elde edilen bilgilere yer verildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık İ.K, ağabeyinin örgüt kamplarında bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl haziran ayında terör örgütü PKK bünyesindeki "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nden bir kişinin kendisiyle WhatsApp'tan iletişime geçtiğini ifade eden İ.K, şunları anlattı:

???????"Ağabeyim benim numaramı M.A.B. adlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi kişiye vermiş. Bu kişi benimle WhatsApp üzerinden irtibat kurarak 'Bizimle ol.' dedi. Ben de ne olacağını sorunca 'Telefonuna Telegram'ı kur, sana bir kod göndereceğim, buradan görüşürüz.' dedi. Dediklerini yaptım ve programı telefonuma kurdum. Bana 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne katıldığında her yaptığın eylem başına 10 bin lira veririz.' dedi. Maddi durumumum kötü olması ve örgüte olan sempatim nedeniyle teklifi kabul ettim. M.A.B. bana eylemin nasıl yapılacağına dair video ve yazılı olarak eğitim verdi. Bu eğitimde şunu anlattı; 'Sigaranın içinde bulunan tütünün yarısı boşaltılır, kibrit uçları toz haline getirilip sigaradan boşaltılan tütün yerine bu kibrit tozları konulur. Kibritin üzerine de biraz tütün eklenir. Eylem sırasında bu sigara yakılacak olan bölgeye atılır.' M.A.B. bana 'Mersin'in Gözne tarafına git, ev ve ormanları yak, oradan B.K'nin yanına git sana motosiklet ayarlasın.' dedi."

"Her tarafı ateşe verin" talimatı almış

B.K'nin "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"nin sözde Mersin sorumlusu olduğunu öğrendiğini belirten İ.K, "Akdeniz ilçesinde B.K'nin yanına gittim. M.A.B. ile yaptığım görüşmeleri kendisine anlatarak telefonumdaki mesajlaşmaları gösterdim. B.K. bana 'Ben sana motosiklet ayarlarım, yanına da bir kişi veririm. Siz motosiklete binin otobana çıkın ve sigaraları yaka yaka Tarsus'a doğru gidin, her tarafı ateşe verin.' dedi. B.K. ile olan bu görüşmemizi M.A.B'ye anlatınca 'Bu talimatı yerine getir.' dedi." ifadesini kullandı.

İ.K, kendisinden istenen bu eylemi yapmadığını ancak sosyal medya üzerinden "Ateşin Çocukları İnisiyatifi"ni desteklediğini anlatarak, "Telegram hesabı üzerinden M.A.B'nin gönderdiği bağlantıları kopyalayarak sosyal medya üzerinden paylaşıyordum. 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' bana sosyal medya görevi vermişti. Ben sahte isimle açtığım sosyal medya hesabı üzerinden 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin gerçekleştirdiği eylem ve talimatları paylaştım." şeklinde ifade verdi.

Tutuklu sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.