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Adana'da Türkmenbaşı Bulvarı'nda Alt Geçit Çalışması Nedeniyle Yollar Kapanacak

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkmenbaşı Bulvarı'na yapılacak olan alt geçit çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'den itibaren bazı yolların kapanacağı bildirildi. Türkmenbaşı Bulvarı'nın 77110 sokak kesişiminden, 80. Yıl Bulvarı kesişimine kadar olan yol trafiğe kapatılacak ve trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkmenbaşı Bulvarı'na yapılacak olan alt geçit çalışmasından dolayı bugün saat 17.00'den itibaren bazı yolların kapanacağı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkmenbaşı alt geçit çalışmasından dolayı bugün (6 Ağustos Pazar) saat 17.00'den itibaren Türkmenbaşı Bulvarı'nın 77110 sokak kesişiminden, 80. Yıl Bulvarı kesişimine kadarki yol trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı ekteki krokide gösterildiği gibi alternatif güzergahlardan sağlanacaktır" denildi.

Vatandaşların Türkmenbaşı Bulvarı'nı kullanırken bu uyarıya dikkat etmesi gerektiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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