Adana'da Tuğba Dursun'u Bıçaklayarak Öldüren Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Adana'da Tuğba Dursun'u bıçaklayarak öldürülen kocası Burhan Dursun'un yargılandığı davada Dursun hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aile kararı adliye önünde alkışlayarak sevinçle karşıladı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Eylül 2021 yılında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053. Sokak'ta meydana geldi. Burhan Dursun (36), 3 çocuğunun annesi Tuğba Dursun (39) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla yataktaki karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Tuğba Dursun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan öldürdüğü karısını o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi. Burhan Dursun, 9 yaşındaki Çınar ile 5 yaşındaki Eymen'i yanına alıp Toros Mahallesi'nde oturan ablası Nimet Küçükatay'ın evine gitti. Katil zanlısı ablasına eşini bıçakladığını söyledikten sonra çocukları emanet ederek kaçtı.

Abla Nimet Küçükatay, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Dursun'u yakaladı.

"Ben yokken hep çevrim içiydi"

Emniyete götürülen Burhan Dursun'un ifadesi alındı. Karısının kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, "10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrim içi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Karar verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde Burhan Dursun hakkında "Eşi Kasten Öldürme" suçundan dava açıldı. Dün yapılan karar duruşmasında ise tutuklu yargılanan sanık Burhan Dursun, Tuğba Dursun'un "Sen bize bakmıyorsan, bakacak birisini bulurum" dediğini iddia ederek gururunun incindiğini öne sürüp cezasından indirim almaya çalıştı. Sanık avukatı, "Aldatmamış olsa 15 yıllık eşini neden öldürsün?' diyerek indirim istese de mahkeme heyeti, "Eşi Kasten Öldürme" suçundan indirim olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Alkışlı destek

Kararın ardından Tuğba Dursun'un annesi Rukiye Çermikli ve ailesi alkışlayarak kararı desteklediklerini söyledi.

"Kadınlar susmasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Çermikli, "Adalet yerini buldu. Önce Allah'ıma sonra devletime güvendim. Herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar susmasın, sustukça sıra bizlere gelecek. Kadınlarımıza, kızlarımıza kalkan elleri idam etmiyorlarsa kessinler. Bir daha o eller kalkmasın. Başka çocuklar ağlamasın, çocuklar yetim kalmasın. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Haklı olan kazandı"

Davayı takip eden avukatlardan Şirin Şeyma Bulut ise karardan memnun olduklarını belirterek, "Mahkeme hiçbir şeye sessiz kalmadı. Gerekli cezalar verildi. Tuğba kocası tarafından katledildi. Bunun karşılığında onların bizlere söyledikleri asılsız delillerle haklı çıkmadılar. Bugün 12. Ağır Ceza Mahkeme heyeti oy birliğiyle güzel bir karara imza attı. Emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Sonuç bizim için ve özellikle de 3 küçük çocuk için adalet sağlandı. Ağırlaştırılmış müebbet verildi. İndirim uygulanmadı. Haklı olan kazandı" dedi. - ADANA