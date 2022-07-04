Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

Adana'da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'da komşular arasında çıkan tartışma sonucu tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kişinin tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada Ahmet Pekyen'in (66) komşusu Lokman D. (33) tarafından tüfekle vurularak yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralanan Pekyen kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, cinayet zanlısı Lokman D'yi gözaltına aldı.

Lokman D'nin bir süre önce balkondan dışarıya çöp atma nedeniyle alt kat komşusu Ahmet Pekyen ile dün de Pekyen'in oğlu ile tartıştığı iddia edildi.

Ahmet Pekyen'in oğlunun iş dönüşü kavgaya karışmasının önüne geçmek için evinin önünde beklediği ve bu sırada silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Pekyen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Yeşilyurt Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title