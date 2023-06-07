Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Arda Özkarlıoğlu'na (17) yük treni çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özkarlıoğlu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

Kazım Karabekir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title