Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı
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Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Arda Özkarlıoğlu'na (17) yük treni çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özkarlıoğlu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel