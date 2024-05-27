Adana'da traktörüyle otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

Adana'da traktörüyle otomobile çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücüye "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü Adana-Kozan kara yolunun 47. kilometresinde sanığın sevk ve idaresindeki traktör ile müşteki E.G'nin kullanımındaki otomobile çarptığını ve kaza nedeniyle otomobilde yolcu konumunda bulunan T.G'nin hayatını kaybettiğini, sürücü E.G'nin ile diğer yolcu R.G'nin ise yaralandığını belirtti.

Savcı, bilirkişi raporuna göre sanığın "bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılmış yol bölümüne girmek yasaktır" kuralını ihlal ettiğini, müştekinin de hız durumunu ayarlamamak suretiyle tali kusurlu olduğunu aktararak, sanık M.Ç'nin "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.Ç. savunmasında önceki celselerde yaptığı savunmanın geçerli olduğunu belirterek beraatini istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına karar verip mevcut halinin devamına hükmetti.