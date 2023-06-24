Adana'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi F.D. ve oğlu U.D. yaralandı. Jandarma ekipleri, traktörün sürücüsünü tespit edebilmek için sahibi R.C'yi gözaltına aldı.