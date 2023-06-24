Üye Girişi
Haberler
Adana'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı

Adana'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve oğlu yaralandı

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi F.D. ve oğlu U.D. yaralandı. Jandarma ekipleri, traktörün sürücüsünü tespit edebilmek için sahibi R.C'yi gözaltına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü, eşi ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana-Kozan kara yolunun Çukurören Mahallesi yakınlarında A.D. idaresindeki 01 FU 818 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 01 AGY 430 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi F.D. ve oğlu U.D. yaralandı.

Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, traktörün sürücüsünü tespit edebilmek için sahibi R.C'yi gözaltına aldı.

Traktörün kopan bir lastiği de yaklaşık 30 metre uzaklıktaki tarlada bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Jandarma Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title