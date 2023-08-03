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Adana'da traktörle çarpışan araçta 2 kişi yaralandı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, traktörle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, traktörle çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Oktay Uzun idaresindeki 80 HC 002 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, İmamoğlu-Kozan kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Uzun ile yanındaki Burak Pamuk'u ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

İmamoğlu Tragger Adana Güncel Haberler

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