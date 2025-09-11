Haberler

Adana'da Traktöre Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde traktöre çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Doğankent Mahallesi Karataş Bulvarı'nda dönüş için manevra yapan traktöre R.S'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki V.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan yaralılar R.S, M.M. ve A.H, itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

V.M'nin cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
