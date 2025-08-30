Adana'da Traktör Yangını: Araçta Hasar Oluştu

Adana'da Traktör Yangını: Araçta Hasar Oluştu
Adana'nın Seyhan ilçesindeki tarlada çıkan yangın sonucunda traktörde hasar meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör, Büyükçıldırım Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
