Adana'da Traktör Yangını: Araçta Hasar Oluştu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan traktörde hasar oluştu.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen traktör, Büyükçıldırım Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.