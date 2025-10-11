Haberler

Adana'da Traktör Römorkunun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, seyir halindeyken römorku pistten çıkan bir traktör, köprüde yürüyen 80 yaşındaki Halil G'ye çarparak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, seyir halindeki traktörden ayrılan römorkun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Misis Köprüsü'nde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı römork, bilinmeyen nedenle bağlantı yerinden çıktı.

Kontrolden çıkan römork, köprü üzerinde yürüyen 80 yaşındaki Halil G'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Halil G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
