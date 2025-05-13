Adana'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 45 yaşındaki sürücü Hatice Seğmen yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Hatice Seğmen'in (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Karahamzalı Mahallesi'nde ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Seğmen'in cenazesi, incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel