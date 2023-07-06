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Adana'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Adana'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Çankal hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çankal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Bağözü Mahallesi Ali Fakılar mevkiindeki bahçesini sulamaya giden İbrahim Çankal'ın (52) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Çankal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çankal'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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