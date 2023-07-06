Adana'da traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü İbrahim Çankal hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çankal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı.