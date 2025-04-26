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Adana'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü Naif Batu'nun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi 3008 Sokak'ta meydana geldi. Naif Batu yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücü Naif Batu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Batu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Batu'nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : Yusuf YILDIZ/ Adana, Görüntü: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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