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Adana'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Adana'da Traktör Devrildi: 1 Ölü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün traktörünün devrilmesi sonucu Naif Batu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi 3008 Sokak'ta meydana geldi. Naif Batu yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücü Naif Batu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Batu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Batu'nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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