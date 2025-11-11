Adana'da Trajik Kaza: Seyis 8 Gün Savaş Verdiği Hayatını Kaybetti

ADANA'da hipodromdaki atına motosikletle yem götürürken kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı seyis Resul Taş (41), tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen İslim Korkmaz yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan Resul Taş'ın kullandığı 01 AZF 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Taş yola savrulurken, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçerek Yusuf Uluağaç idaresindeki 33 AZP 472 plakalı kamyonete çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücüler Korkmaz, Taş ve Uluağaç'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Taş'ın atına yem götürdüğü, Korkmaz'ın da araç muayenesine yetişmek için hız yaptığı belirtildi. Kaza çevredeki iş yerleri ile trafikteki diğer araçların araç içi kameralarına yansıdı.

Geçirdiği beyin kanaması ve vücudundaki çok sayıda kırık nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören Resul Taş, dün gece müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Resul Taş'ın ölüm haberi, atçılık camiasında üzüntüye neden oldu.