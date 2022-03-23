Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı - Haberler

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Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da trafo merkezinde elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AKINCILAR, SİVAS (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, girdiği trafo merkezinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezine giren Emrah B. (33), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın bildirilmesi üzerine bölgede inceleme yaptı.

Acı içinde yardım istedi

Emrah B'nin olayın ardından trafo merkezinden çıkıp acı içinde, çevredekilerden yardım istemesi olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, trafo merkezi yakınında ikamet eden Hasan Şahbaz, gazetecilere, daha önce de bölgede benzer olayların yaşandığını belirterek, "Burada görevli bekçi varken böyle olaylar olmuyordu. Bekçi gittiğinden beri korku içindeyiz. ya buraya bekçi versinler ya da burayı kaldırsınlar." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Akıncılar, Bekçi, Adana, Trafo, Güncel, Haberler

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