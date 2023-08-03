Adana'da trafikte tartışma: Bir kişi darbedildi, tabancayla havaya ateş açıldı

Adana'da trafikte yaşanan tartışma sonucunda bir kişi darbedildi ve hastaneye çağrılan kişiler arasında tabancayla havaya ateş açıldı. Olayın ardından bir kişi tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da trafikte tartıştığı M.T.'yi (17) darbeden Ahmet E. (24), kardeşi Yiğit T.(21) arayarak hastaneye çağırdı. Yiğit T. ile hastaneye gelen Harun A. (23) içeri girdiğinde M.T.'nin yakınlarıyla karşılaşarak, tabancayla havaya ateş açtı. Polisin operasyonuyla yakalanan Ahmet E. tutuklandı. İfadesinde, Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp, kaçtım diyen Harun A. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 30 Temmuz günü akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli Ahmet E., trafikte yol verme nedeniyle M.T. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet E., M.T.'yi darbedip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.T., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.T. tedaviye alınırken, yakınları da hastaneye gitti.

'HASTANEYE GEÇİN' DEDİ

Olaydan bir süre sonra Ahmet E., cep telefonuyla kardeşi Yiğit T.'yi arayıp, Trafikte biriyle kavga ettim. Hastaneye geçin dedi. Bunun üzerine Yiğit T., arkadaşı Harun A. ile birlikte Yüreğir Devlet Hastanesi'ne gitti. İçeri girdiğinde M.T.'nin yakınlarıyla karşılaşan Harun A., panik yapıp, belindeki ruhsatsız tabancayla havaya 2 el ateş ettikten sonra Yiğit T. ile birlikte kaçtı.

'20 KİŞİYİ GÖRÜNCE KORKTUM'

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Ahmet E. ile Harun A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ahmet E., M.T.'nin tartışma sırasında tabanca ile tehdit ettiğini, bunun üzerine de kavga çıktığını anlattı. Harun A. ise ifadesinde, Hastaneye girdiğimde karşı gruptan 20 kişiyi görünce korktum. Havaya ateş açıp, kaçtım dedi.

1 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Harun A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli Yiğit T.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.