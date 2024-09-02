Adana'da Trafikte Sopalı Kavga: Kadınlar da Karıştı

ADANA'da, trafikte iki sürücü arasında çıkan sopalı kavgaya otomobillerden inen kadınlar da karıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.