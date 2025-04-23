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Adana'da Trafikte Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da Trafikte Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil sürücüsü, motosikletle yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayaz T. ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Yusuf YILDIZ/ ADANA, ADANA'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil sürücüsü Ayaz T., motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Ayaz T. direksiyon başında yığılırken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ayaz T., kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle yanına 2 kişiden biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Motosikletten inen saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu Ayaz T., karın ve bacak bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayaz T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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