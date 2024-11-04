Adana'da Trafik Tartışması: Kadın Sürücüden Hakaretler

ADANA'da trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışan otomobil sürücüsü kadın, bu sırada cep telefonu ile görüntüsünü çeken kişiye de hakaretlerde bulunup, bölgeden uzaklaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken motosiklet sürücüsü ile otomobilin kadın sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yol verme tartışmasında kadın sürücü hakaretlerde bulundu. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kişi yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetti. Cep telefonu ile görüntüsünün çekildiğini fark eden kadın sürücü, izinsiz çekim yapıldığını belirterek bu kişiye de hakaretlerde bulundu. Taraflar daha sora bölgeden uzaklaştı.