Adana'da Trafik Polislerinden Havalı Korna Denetimi
Adana'da trafik polisleri, toplu taşıma araçlarında havalı korna kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şikayetler üzerine başlatılan çalışma kapsamında, havalı korna kullanan sürücülere ceza kesildi ve eksiklikleri bulunan 12 araç trafikten men edildi.
Adana'da trafik polislerince toplu taşıma araçlarında havalı korna kullanımına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların korna seslerine ilişkin şikayetleri üzerine kent genelinde çalışma başlattı.
Denetimde toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, havalı korna kullanan sürücülere ceza kesti.
Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 12 aracı trafikten men etti.
