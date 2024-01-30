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Adana'da trafik polisleri gereksiz korna çalanlara denetim yaptı

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Adana'da trafik polisleri, gereksiz korna çalan toplu taşıma araçları ve diğer sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, vatandaşların korna seslerinden duyduğu şikayetlerini iletmesi üzerine kent genelinde çalışma başlattı. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde uygulama yapan polis, gereksiz korna basarak gürültü kirliliğine neden olanları tespit etti. Ekipler, para cezası uyguladığı sürücülere gereksiz korna basmamaları konusunda uyardı.

Adana'da trafik polisleri, gereksiz korna çalan toplu taşıma araçları ve diğer sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, vatandaşların korna seslerinden duyduğu şikayetlerini iletmesi üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde uygulama yapan polis, gereksiz korna basarak gürültü kirliliğine neden olanları tespit etti.

Ekipler, para cezası uyguladığı sürücülere gereksiz korna basmamaları konusunda uyardı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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