Adana'da trafik polisleri araç sürücülerine alkol ve uyuşturucu testi yaptı
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, alkol ve uyuşturucu kullanımına bağlı kazaları önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Sürücülere bilgilendirme yapıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.
Adana'da trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına bağlı kazaların en aza indirilmesi amacıyla kent genelinde denetim yaptı.
Ekipler, oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücülere, denetimle ilgili bilgilendirmede bulundu.
Belgeleri kontrol edilen sürücülere daha sonra alkol ve uyuşturucu testi yapıldı.
Ağustos ayındaki denetimlerde, alkollü olduğu belirlenen 285, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduğu tespit edilen 8 sürücü hakkında işlem yapıldığı bildirildi.