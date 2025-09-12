Haberler

Adana'da Trafik Polisi Motosiklet Kazasında Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Adana'da, ihbara giderken motosikletinin otomobille çarpması sonucu ağır yaralanan trafik polisi M.T., hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ADANA'da ihbara giderken kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu trafik polisi M.T., ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, Kozan Çevre Yolu Çanaklı Kavşağı'nda meydana geldi. İhbara giden trafik polisi M.T.'nin kullandığı 01 A 85320 plakalı motosiklet, Ömer B. yönetimindeki 01 BT 954 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan polis memuru ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
