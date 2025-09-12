Haberler

Adana'da Trafik Polisi Motosiklet Kazası: Ağır Yaralı

Güncelleme:
Adana'da ihbara giden trafik polisi M.T.'nin motosikleti otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da ihbara giderken kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu trafik polisi M.T., ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, Kozan Çevre Yolu Çanaklı Kavşağı'nda meydana geldi. İhbara giden trafik polisi M.T.'nin kullandığı 01 A 85320 plakalı motosiklet, Ömer B. yönetimindeki 01 BT 954 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan polis memuru ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polis, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
