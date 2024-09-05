Adana'da Trafik Polisi Alkol ve Uyuşturucu Kontrolü Yaptı

ADANA'da trafik polisi, yaptığı uygulamada sürücüleri durdurup, alkolün yanı sıra uyuşturucu test kitiyle kontrol yaptı. Ekipler, sürücüleri alkol ve uyuşturucu kullanımı konusunda uyarıp, bilgilendirme yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yol Güvenliği Yasası' kapsamında alkolün yanı sıra uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımının önüne geçmek için uygulama başlattı. Trafik ekipleri, Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'na kurduğu uygulama noktasında araç sürücülerini tek tek durdurup, uyuşturucu test kiti kullanarak uyuşturucu madde etkisinde olup olmadıklarını kontrol etti. Polis, ayrıca alkolmetreyle de sürücülere test yaptı. Ekipler, sürücüleri alkol ve uyuşturucu kullanımı konusunda uyarıp, bilgilendirme yaptı.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,