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Adana'da Trafik Polisi 'Akıllı Kavşak' Kullanımını Anlattı

Adana'da Trafik Polisi 'Akıllı Kavşak' Kullanımını Anlattı
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Adana'da trafik polisleri, sürücülere 'akıllı kavşak' kullanımını öğretmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarına başladı. Ekipler, sürücüleri durdurup dönüş önceliği konusunda uyardı.

Adana'da trafik polisleri, sürücülere "akıllı kavşak" kullanımı konusunda bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı yakınındaki trafik ışıklarının bulunmadığı ve "akıllı kavşak" olarak nitelendirilen döner kavşağın kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda ekipler, kavşak yakınında araç sürücülerini durdurarak bilgilendirmede bulundu.

Sürücülere, ada içerisindeki aracın geçiş önceliğine sahip olduğunu hatırlattı.

Araç sürücüleri de trafik polislerine, bilgilendirmede bulundukları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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