Adana'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada baba oğul birlikte hayatını kaybetti.

Kozan- Adana Karayolu Tırmıl mevkiinde saat 14.00 sularında 80 KE 434 plakalı PVC yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada ölenlerin isimleri belirlendi. Kazada ölenlerin sürücü Durmuş Karaca, Gökçen Öztürk ve babası Mustafa Öztürk olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. - ADANA