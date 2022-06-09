Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.A. (19) yönetimindeki 01 AKL 769 plakalı motosiklet, Varsaklar Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada traktörün römorkunun altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel