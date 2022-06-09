Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Y.A. (19) yönetimindeki 01 AKL 769 plakalı motosiklet, Varsaklar Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada traktörün römorkunun altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

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