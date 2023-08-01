Adana'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan-Adana istikametinde seyir halinde olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyonda bulunan bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.