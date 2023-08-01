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Adana'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan-Adana istikametinde seyir halinde olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyonda bulunan bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceyhan- Adana istikametinde seyir halinde olan Hallaç K. idaresindeki 33 NZB 47 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Kazada kamyonda bulunun Halil D. (60) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Ceyhan Tarsus Adana Güncel Haberler

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