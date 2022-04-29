Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde Ahmet Arda D. Yönetimindeki 06 KRV 65 plakalı otomobil ile Ekrem İ. yönetimindeki 01 D 5700 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Arda D'nin kullandığı araç, karşı şeritten gelen Alparslan Emre M. yönetimindeki 01 ABU 874 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Ahmet Arda D, Ekrem İ, Alparslan Emre M. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Ahmet Arda, Otomobil, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title