Adana'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Türkeli Mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde Ahmet Arda D. Yönetimindeki 06 KRV 65 plakalı otomobil ile Ekrem İ. yönetimindeki 01 D 5700 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Arda D'nin kullandığı araç, karşı şeritten gelen Alparslan Emre M. yönetimindeki 01 ABU 874 plakalı otomobile de çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler Ahmet Arda D, Ekrem İ, Alparslan Emre M. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel