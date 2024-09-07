Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, iş makinesi yüklü tır ile 2 kamyonet ve otomobilin karışması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'da, otoyolda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 34 KVK 271 dorse plakalı iş makinesi yüklü tır ile 2 kamyonet ve 34 DTL 141 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada kamyonetlerden birinin sürücüsü ile otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.