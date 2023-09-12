Adana'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Elmadere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Elmadere mevkiinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kozan Göller Yolu üzerinde Elmaderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 KV 679 plakalı otomobil, Mahmut Özcan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Mahmut Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine cankurtaran, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA