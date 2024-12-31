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Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir araca ve trafoya çarpan otomobilin sürücüsü Serhat Dalkılıç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada bir kişi de yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, park halindeki araç ile trafoya çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serhat Dalkılıç (27) idaresindeki 47 ADE 521 plakalı otomobil, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde önce park halindeki 34 CPH 346 plakalı otomobile, ardından trafoya çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatın kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Dalkılıç'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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