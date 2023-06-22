Adana'da trafik kazası sonrası bıçaklı saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralandı. Ziyapaşa Mahallesi Baraj Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı. Olay yerine gelen ve genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen kişi, otomobil sürücüsünü bıçakla bacağından yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin, sürücüye bıçakla saldırı anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.