Adana'da Trafik Kazası: Otomobil Telefon Direğine Çarptı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobil telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ertuğrul G.G. idaresindeki 01 ASK 304 plakalı otomobil, Türkeli Mahallesi'nde, yol kenarındaki telefon direğine, ardından da park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel