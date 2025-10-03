Haberler

Adana'da Trafik Kazası: Otomobil Telefon Direğine Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobil telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde telefon direğine ve park halindeki elektrikli bisiklete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ertuğrul G.G. idaresindeki 01 ASK 304 plakalı otomobil, Türkeli Mahallesi'nde, yol kenarındaki telefon direğine, ardından da park halindeki elektrikli bisiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
Vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.