Adana'da Trafik Kazası: Motosiklete Çarpan Otomobilin Kamerada Kaydedilen Anları
Adana'nın Yüreğir ilçesinde makas atarak ilerleyen bir otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'da trafikte makas atmaya çalışan otomobilin bir motosiklete çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, önünde seyreden otomobile makas atmaya çalıştığı sırada, aynı yönde ilerleyen Ömer Faruk B'nin idaresindeki motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında yolcu Can Ö. yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve Can Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.