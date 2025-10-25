Adana'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Adana'da makas atan bir otomobil, aynı yönde giden motosiklete çarparak kazaya sebep oldu. Yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.
ADANA'da trafikte sürücüsünün makas attığı otomobil, aynı yöne giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza kameraya yansıdı.
Kaza, merkez Yüreğir ilçesinde D400 Kara Yolu Asri Mezarlığı önünde meydana geldi. Trafikte tehlikeli şekilde makas atan sürücünün otomobili, aynı yöne giden motosiklete çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel