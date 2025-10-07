Haberler

Adana'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaralı

Adana'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Ramazan Alkan (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.D. (33) yönetimindeki 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (33) kontrolündeki 34 BHL 471 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden M.S.D.'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada diğer araçta sıkışan sürücü M.A. ile yolcu konumundaki Hasan A. ve Ramazan Alkan, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan sürücü M.A. ile Hasan A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü M.S.D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tonlarca bozuk salça ve reçel ele geçirilen markanın hangisi olduğu belli oldu

Belediye başkanını çıldırtan markanın hangisi olduğu belli oldu
Sosyal medyayı ikiye bölen öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var

Herkesin konuştuğu o öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.