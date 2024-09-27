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Adana'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın, hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Cennet Yalçın (56), hızla olduğu öne sürülen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İlim Yolu Bulvarı'nda yürüyen Cennet Yalçın, yolun karşısına geçmek istedi. Refüje yaklaşan Yalçın, Mehmet T. (73) yönetimindeki hızla ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Cennet Yalçın, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Mehmet T., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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