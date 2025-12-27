Haberler

Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kamerada

Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kamerada
Güncelleme:
Adana'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet A. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ADANA'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet A. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ersay T. yönetimindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ahmet A. yaralandı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
