Adana'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 1'i bebek toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeleri, yakınları tarafından defnedilmek üzere toprağa verildi.

Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 1'i bebek 5 kişinin cenazesi, toprağa verildi.

Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Eldaş ve 8 aylık Defne Yılmaz'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz'ın cenazeleri de Kozan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarınca alındı.

Cenazeler, Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve yakınlarıyla AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi.

Sürücü Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş'ın cenazeleri ve Duygu Yılmaz ile 8 aylık kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri yan yana defnedildi.

Öte yandan otomobildekilerin TOKİ konut başvurusunda bulunmak için gittikleri Kozan ilçesinden dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, sürücü ile araçtaki Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Ekipler, 70 metrelik uçurumdan yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından cenazeleri çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin

Eylemdeki memurların son isteği: Zammı bu para birimiyle verin
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı

Akılalmaz olay! Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.