Adana'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İmamoğlu-Adana kara yolunda, Fikret Tabar idaresindeki 80 FD 834 plakalı otomobil, aynı istikametteki Yusuf Tanrıkulu'nun kullandığı 34 EZD 482 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Tanrıkulu ile Şefika Tabar, Halil Tabar ve Muhsin Tabar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel