Adana'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet A. yönetimindeki 80 KR 216 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ahmet B.'nin kullandığı 01 RG 181 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan Ahmet A., Mehmet Can K. ve Hasibe K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),