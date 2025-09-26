Adana'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İncirlik Bulvarı'nda, Berk Öztürk idaresindeki 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki Beyaz Fidan Şahin ve Furkan B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öztürk ile Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü B.Ö, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.