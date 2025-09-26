Haberler

Adana'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İncirlik Bulvarı'nda, Berk Öztürk idaresindeki 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki Beyaz Fidan Şahin ve Furkan B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öztürk ile Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü B.Ö, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in katıldığı okul açılışı şehri karıştırdı! Valilikten açıklama var

Özel'in katıldığı okul açılışı şehri karıştırdı!
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.